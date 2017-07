Empire: Forest Whitaker nel cast della stagione 4

Il premio Oscar Forest Whitaker comparirà in veste di guest star in un arco di episodi della quarta stagione di Empire. La serie tv farà ritorno su Fox in autunno e vedrà Whitaker nei panni di Zio Eddie, carismatica icona musicale che ha dato a Lucious (Terrence Howard) il suo primo successo in radio quando era ancora sconosciuto. Decenni dopo, Eddie va in cerca di Lucious in un momento critico della sua riabilitazione e Cookie (Taraji P. Henson) lo spinge a produrre una canzone per celebrare il 20° anniversario della Empire Entertainment.

Empire farà ritorno su Fox USA il 27 settembre. Nella premiere della quarta stagione Lucious farà la sua prima apparizione pubblica dopo l'esplosione a Las Vegas, mentre tutti i membri della famiglia Lyon auspicano il suo recupero fisico e mentale per via dei loro interessi.

