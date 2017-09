Emmy 2017: trionfano The Handmaid's Tale e Big Little Lies

La cerimonia di consegna dei 69° Emmy Awards si è conclusa con il successo di The Handmaid's Tale che ha battuto il rivale diretto This Is Us in varie categorie. Ma la serata ha segnato soprattutto il successo delle piattaforme streaming. Netflix, Amazon e Hulu hanno ottenuto oltre 120 nomination agli Emmy quest'anno, con la serie Netflix Stranger Things emersa come una delle serie più nominate dell'anno visto che ha raccolto 18 diverse nomination, seconda solo al Saturday Night Live e a Westworld (entrambe a quota 22).

Sia Stranger Things che Westworld, però, non hanno festeggiato grandi vittorie durante la serata. Netflix ha potuto festeggiare i premi andati a The Crown e Master of None, ma il vero vincitore della serata è la serie Hulu The Handmaid's Tale che ha conquistato molti dei premi principali incluso quello per Miglior Serie Drammatica. L'altro grande vincitore è la serie HBO Big Little Lies - Piccole grandi bugie, che si porta a casa cinque riconoscimenti incluso quello per Miglior Miniserie. Nessun premio The Young Pope di Paolo Sorrentino, candidato ai premi tecnici per il miglior design e la miglior fotografia.

Di seguito la lista dei premiati.

OUTSTANDING DRAMA SERIES

The Handmaid's Tale

OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A DRAMA SERIES

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

OUTSTANDING LEAD ACTOR IN A DRAMA SERIES

Sterling K. Brown, This Is Us

OUTSTANDING LIMITED SERIES

Big Little Lies

OUTSTANDING TELEVISION MOVIE

Black Mirror: San Junipero

OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A LIMITED SERIES OR MOVIE

Nicole Kidman, Big Little Lies

OUTSTANDING LEAD ACTOR IN A LIMITED SERIES OR MOVIE

Riz Ahmed, The Night Of

OUTSTANDING COMEDY SERIES

Veep

OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A COMEDY SERIES

Julia Louis-Dreyfus, Veep

OUTSTANDING LEAD ACTOR IN A COMEDY SERIES

Donald Glover, Atlanta

OUTSTANDING VARIETY TALK SERIES

Last Week Tonight with John Oliver

OUTSTANDING DIRECTING FOR A VARIETY SERIES

Don Roy King, Saturday Night Live - "Host: Jimmy Fallon"

OUTSTANDING WRITING FOR A LIMITED SERIES, MOVIE, OR DRAMATIC SPECIAL

Charlie Brooker, Black Mirror: San Junipero

OUTSTANDING DIRECTING FOR A DRAMA SERIES

Reed Morano, The Handmaid's Tale - "Offred"

OUTSTANDING REALITY COMPETITION SERIES

The Voice

OUTSTANDING WRITING FOR A COMEDY SERIES

Aziz Ansari and Lena Waithe, Master of None - "Thanksgiving"

OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA SERIES

Ann Dowd, The Handmaid's Tale

OUTSTANDING WRITING FOR A VARIETY SERIES

Last Week Tonight with John Oliver

OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A LIMITED SERIES OR TV MOVIE

Alexander Skarsgard, Big Little Lies

OUTSTANDING DIRECTING FOR A LIMITED SERIES, MOVIE OR DRAMATIC SPECIAL

Jean-Marc Vallée, Big Little Lies

OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A COMEDY SERIES

Alec Baldwin, Saturday Night Live

OUTSTANDING WRITING FOR A DRAMA SERIES

Bruce Miller, The Handmaid's Tale - "Offred"

OUTSTANDING VARIETY SKETCH SERIES

Saturday Night Live

OUTSTANDING DIRECTING FOR A COMEDY SERIES

Donald Glover, Atlanta - "B.A.N."

OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A LIMITED SERIES OR TV MOVIE

Laura Dern, Big Little Lies

OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A COMEDY SERIES

Kate McKinnon, Saturday Night Live

OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA SERIES

John Lithgow, The Crown

