Emmy 2017: This Is Us perde una nomination, House of Cards ringrazia!

Il numero totale di nomination guadagnate dalla serie This Is Us è sceso oggi da 11 a 10: EW ha confermato che il drama NBC ha perso la nomination ai Migliori Costumi Contemporanei. Infatti, per essere considerato nella categoria, lo show deve mandare un episodio in cui il 51% dell'azione prende piede negli ultimi 25 anni. La NBC ha deciso di far candidare il finale di stagione Moonshadow, ma la puntata è ambientata per lo più negli anni '70, grazie a lunghi flashback sulla relazione tra Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore):

"Avendo visionato nuovamente l'episodio Moonshadow di This is us, il Comitato ha notato di aver calcolato male il minutaggio delle scene del passato rispetto a quelle contemporanee. Quindi la nomination è annullata."

A prendere il sesto posto della categoria, insieme a Big Little Lies - Piccole grandi bugie, Empire, Grace and Frankie e Transparent, secondo EW, dovrebbe essere House of Cards, anche se l'annuncio ufficiale avverrà lunedì. Non è la prima nomination Emmy annullata nella storia, infatti l'anno scorso Peter MacNicol fu squalificato dalla categoria Best Guest Actor perché compariva in più di metà puntata di Veep, lasciando strada a Peter Scolari che alla fine vinse il premio per la sua comparsata in Girls.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Emmy 2017: This Is Us perde una nomination, House...