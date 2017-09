Emmy 2017: la cerimonia in diretta su Rai4 e Rai Radio 2 stanotte

I 69th Emmy Awards in diretta esclusiva su Rai4 nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 settembre, dall'01:45 alle 05:00, con il commento audio di Filippo Solibello e Marco Ardemagni, storici conduttori di Caterpillar AM, su Radio2. L'evento, infatti, sarà trasmesso in diretta anche su Rai Radio2.

L'edizione 2017 del più importante premio televisivo per le produzioni Usa sarà presentata dal comico e conduttore televisivo statunitense Stephen Colbert.

Tra gli artisti e i titoli in nomination trasmessi da Rai4: Liev Schreiber per Ray Donovan, Viola Davis per Le regole del delitto perfetto, Ewan McGregor, Carrie Coon e David Thewlis per la terza stagione di Fargo.

La cerimonia dei 69th Emmy Awards sarà riproposta su Rai4 lunedì 18 settembre alle 22:45.

