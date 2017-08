Emmy 2017: Honest Trailer ricrea le sigle delle serie nominate... e de Il Trono di Spade!

Per festeggiare la nomination agli Emmy per due anni consecutivi, il canale youtube Screen Junkies celebrato per i suoi Honest Trailer ha realizzato uno speciale video in cui trasforma le sigle di alcuni show in competizione quest'anno per ricevere l'ambito premio!

Nel filmato appaiono diverse artisti tra cui Brian McKnight che crea una sigla alla Cin Cin per la serie This Is Us, mentre Paula Cole torna a cantare "I Don't Want To Wait" di Dawson's Creek sui titoli di testa di The Handmaid's Tale. Pur non essendo nominato quest'anno agli Emmy, non poteva mancare Il trono di spade e infatti nel ricreare la sigla dello show HBO troviamo Michael Bolton in una delle sequenze più esilaranti di questo Honest Retro Tv Themes! Ecco il filmato:

