Emma Watson: "Ecco perché non faccio i selfie con i fan"

Se vedete Emma Watson evitate di chiederle un selfie. Non si concederà e per un'ottima ragione.

"Per me rifiutare un selfie fa la differenza tra avere una vita e non averla" spiega l'attrice. "Se qualcuno mi fa una fotografia e la posta su internet, in due secondi hanno informato tutti del luogo in cui mi trovo. Possono vedere come sono vestita e con chi sono. Non è giusto che la mia privacy finisca su internet."

In our March cover story, the newest Disney princess @EmmaWatson opens up about her metamorphosis from child star to leading woman (link in bio). Photographs by Tim Walker. Un post condiviso da Vanity Fair (@vanityfair) in data: 28 Feb 2017 alle ore 05:35 PST

The newest Disney princess @EmmaWatson opens up about her metamorphosis from child star to leading woman (link in bio). Photograph by Tim Walker. Un post condiviso da Vanity Fair (@vanityfair) in data: 28 Feb 2017 alle ore 07:52 PST

Maturing from Hermione to Belle in @beautyandthebeast is a true coming-of-age story for @EmmaWatson: "I couldn't care less if I won an Oscar or not if the movie didn't say something that I felt was important for people to hear." Read the full cover story at the link in bio. Photograph by Tim Walker. Un post condiviso da Vanity Fair (@vanityfair) in data: 28 Feb 2017 alle ore 10:02 PST

Incontrando Emma, sarà molto più facile strapparle un autografo o scambiare due parole con lei. "Posso sedermi e rispondere a tutte le domande su Harry Potter che avete, ma non posso fare una foto. Devo fare attenzione e scegliere il momento giusto per interagire. Non direi mai di no a un bambino, per esempio. Ma non dirò mai con chi esco. Ho notato che a Hollywood si tende a legare spesso il partner alla promozione dei film, così diventa anche lui parte del circo mediatico. Io odio tutto questo, non vorrei mai che il mio compagno si sentisse obbligato a recitare o far parte di uno show".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Emma Watson: "Ecco perché non faccio i selfie con...