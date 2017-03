Emma Watson cerca una babysitter per sé stessa: lo scherzo in TV è esilarante!

Cristiano Ogrisi

Ellen DeGeneres è solita organizzare scherzi in cui mette in difficoltà alcuni vip portandoli in alcune situazioni quantomeno bizzarre. Stavolta è toccato a Emma Watson cimentarsi in un finto colloquio per assumere una tata per se stessa. In America l'argomento è sulla bocca di tutti grazie al reality show The Bachelor, dove una delle concorrenti ha ammesso di avere una babysitter, nonostante la sua età avanzata.

La Watson ha dovuto dire, incalzata tramite auricolare da Ellen, che cercava qualcuno che le tagliasse le croste dei panini, che le servisse la RedBull e che le permettesse di andare al bagno da sola. Verso la fine dello scherzo, l'attrice ha faticato a trattenere le risate, visto che ha dovuto lanciare telefoni, leccare lecca lecca o parlare a uno specchio.

