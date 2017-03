Emma Thompson ha minacciato di abbandonare un film dopo che alla costar era stato chiesto di dimagrire

In passato Emma Thompson ha spesso ironizzato sull'ossessione dei media e dei produttori per la magrezza. in una recente intervista l'attrice ha raccontato di essere intervenuta in prima persona proprio per arginare questo fenomeno. L'episodio è avvenuto qualche anno fa sul set di Ritorno a Brideshead, dove la Thompson recitava con Matthew Goode e Hayley Atwell.

"C'era un'attrice meravigliosa nel film. I produttori le hanno detto 'Dimagrirai?' ma lei era fantastica! Allora ho risposto loro 'Se le parlate ancora così abbandonerò il film'. Non dovete farlo, è una vergogna che succedano queste cose e la situazione sta peggiorando. L'industria della moda francese aveva detto che avrebbe eliminato le taglie troppo piccole e non l'ha fatto. Ci sono tanti ragazzi e ragazze a rischio anoressia e ci sono attrici trentenni magre da far spavento perché non mangiano. A volte bisogna protestare per tentare di cambiare le cose".

Emma Thompson ha aggiunto che quando è stato chiesto a lei di dimagrire ha risposto: "Mi dispiace, vuoi un'attrice o una modella?" L'attrice ha ripetutamente mostrato resistenza alle pressioni dell'industria. La collega Kate Winslet ha rivelato che sul set di Ragione e sentimento Emma Thompson l'ha presa sotto la sua ala protettrice e le ha detto: "Se mai perderai peso, non ti parlerò più."

