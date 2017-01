Emma Stone: "Voglio tornare presto a teatro ma non con un musical"

Emma Stone, la protagonista di La La Land, ha svelato che sarebbe felice di ritornare a teatro dopo l'esperienza vissuta a Broadway con Cabaret ma di non sentirsi pronta a interpretare un altro musical dal vivo.

Intervistata da un quotidiano britannico, la star ha spiegato: "Vorrei sicuramente recitare ancora a teatro, tuttavia non so se sarei in grado di fare un musical in poco tempo perché mantenere in allenamento la propria voce è complicato".

Emma ha poi proseguito svelando con che tipo di show vorrebbe ritornare di fronte al pubblico: "Ho già lavorato nel musical dei miei sogni, Cabaret. Quello era il mio sogno. Non avevo realmente nessun altro progetto che desideravo così tanto. E ora la mia voce reggerebbe solo uno spettacolo tradizionale e tra quelli ci sono milioni di opere con cui vorrei mettermi alla prova".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Emma Stone: "Voglio tornare presto a teatro ma...