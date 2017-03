Emma Stone come Bat-Girl nei disegni di un artista

Valerio Di G.

L'australiano Kode A, artista e creatore del blog Boss Logic, ha condivisio negli ultimi giorni sui social alcune sue interpretazioni di celebrità nelle vesti di personaggi del mondo dei fumetti. Dopo aver immaginato Zac Efron e Jared Padalecki come Nightwing, alter ego di Dick Grayson ossia il primissimo Robin, ha giustamente pensato di riservare lo stesso trattamento alla neo vincitrice dell'Oscar Emma Stone.

L'attrice, già popolare nel mondo fumettistico per aver interpretato Gwen Stacy nei film sull'Uomo Ragno con l'ex fidanzato Andrew Garfield, veste in questi disegni la divisa di Bat-Girl con e senza maschera. Al cinema il personaggo è recentemente apparso nei film d'animazione Lego Batman - Il film e The Killing Joke, adattamento della popolare graphic novel di Alan Moore. Abbastanza dimenticabile, invece, la versione vista nel live action di Joel Schumacher del 1997, Batman & Robin, dove ad interpretarla è l'attrice Alicia Silverstone.

Sui social, Kode A., ha espresso inoltre il desiderio di vedere Emma Stone in un nuovo ruolo nell'universo Marvel, preferibilmente insieme a Brie Larson nell'atteso Captain Marvel. Per come stanno le cose al momento è difficile immaginare che l'attrice possa tornare ad interpretare un ruolo in un cinefumetto, però dopo aver visto questi disegni ci risulta impossibile non condividere la speranza di una rossa Barbara Gordon con gli occhi di Emma Stone. A seguire trovate il tweet e le tavole dell'artista!

Emma Stone - Batgirl, even tho I want her to play this I would still love for her to be in the marvel universe with @brielarson :D pic.twitter.com/UuJeKNHwIq — BossLogic (@Bosslogic) 28 febbraio 2017

