Emma Stone supera Jennifer Lawrence nella classifica delle attrici più pagate del 2017!

La rivista Forbes ogni anno stipula la classifica degli attori e delle attrici più pagate nell'industria, quest'anno al primo posto con 26 milioni di dollari è comparsa la splendida e talentuosa Emma Stone, premio Oscar per il musical La La Land. Nel 2015 e 2016 invece alla prima posizione figurava Jennifer Lawrence, ma questa volta l'attrice di Hunger Games scende in terza posizione con 24 milioni di dollari, mentre alla seconda troviamo Jennifer Aniston a quota 25.5 milioni di dollari!

La rimonta della ventottenne Emma Stone è dovuta in particolare alla sua performance da Oscar nel film di Damien Chazelle. Riguardo La La Land e la questione della diseguaglianza di stipendio fra attori e attrici la Stone ha dichiarato: "Ryan Gosling ha ricevuto un taglio allo stipendio così che potessimo riceverlo in maniera uguale. Penso sia più che giusto. E' qualcosa che non dovrebbe nemmeno necessariamente essere discussa. Per ricevere una parità abbiamo bisogno che le persone ragionando da sole arrivino alla conclusione che è semplicemente giusto!"

Jennifer Aniston segue in seconda posizione continuando a ricevere milioni di dollari anche un decennio dopo la chiusura di Friends, show che le ha dato fama mondiale. Quest'anno l'attrice è comparsa in The Yellow Birds e ha fatto investimenti personali che le hanno dato profitto. Invece la Lawrence nel 2017 ha lavorato a diverse produzioni di prossima uscita: il thriller psicologico Madre! firmato da Darren Aronofsky, il film Red Sparrow di nuovo con Francis Lawrence e una pubblicità Dior!

Quarta e quinta posizione sono occupate da Melissa McCarthy e Mila Kunis. Ecco la classifica delle 10 attrici più pagate del 2017:

