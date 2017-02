Ellen Burstyn debutterà alla regia con la commedia Bathing Flo, le cui riprese inizieranno in primavera nella città di New York.

Il progetto è ispirato a una storia vera e la sceneggiatura è stata scritta da Lauren Lake (impegnata anche come attrice), che ha sviluppato una bozza firmata da Danny Brocklehurst e Danny Sherman.

Bathing Flo racconterà la storia di un uomo in crisi economica a cui viene offerto il compito di vivere e occuparsi di una casa mentre il proprietario è via per lavoro, senza sapere che si tratta in realtà di un espediente per trovare qualcuno che si occupi dell'eccentrica madre. L'anziana donna e il protagonista, pur non essendo affatto entusiasti, decideranno di condividere l'appartamento e la convivenza insegnerà a entrambi delle lezioni importanti.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Ellen Burstyn debutterà alla regia con Bathing Flo