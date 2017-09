Ella & John: Helen Mirren e Donald Sutherland in fuga nel trailer

Dopo essere stato presentato alla Mostra Internazionale D'Arte Cinematografica di Venezia, arriverà nei cinema italiani a gennaio il film Ella & John - The Leisure Seeker, diretto da Paolo Virzì e interpretato da Helen Mirren e Donald Sutherland, di cui è stato diffuso il trailer.

Nel video si vedono i primi dettagli della fuga degli anziani protagonisti:

Scritto da Stephen Amidon, Francesca Archibugi, Francesco Piccolo e Paolo Virzì, The Leisure Seeker è liberamente tratto dall'omonimo libro di Michael Zadoorian.

The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer andavano in vacanza coi figli negli anni Settanta. Una mattina d'estate, per sfuggire ad un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre, la coppia sorprende i figli ormai adulti e invadenti e sale a bordo di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi avventurosamente giù per la Old Route 1, destinazione Key West. John è svanito e smemorato ma forte, Ella è acciaccata e fragile ma lucidissima, insieme sembrano comporre a malapena una persona sola e quel loro viaggio in un'America che non riconoscono più - tra momenti esilaranti ed altri di autentico terrore - è l'occasione per ripercorrere una storia d'amore coniugale nutrita da passione e devozione, ma anche da ossessioni segrete che riemergono brutalmente, regalando rivelazioni sorprendenti fino all'ultimo istante.

Home News Ella & John: Helen Mirren e Donald Sutherland in...