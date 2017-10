Electric Dreams: il nuovo trailer della serie tratta dai racconti di Philip K. Dick

Nelle sale di tutto il mondo è arrivato Blade Runner 2049 e, in occasione del New York Comic-Con, Amazon ha diffuso un nuovo trailer della serie Philip K. Dick's Electric Dreams , il progetto antologico ispirato alle opere dello scrittore.

I dieci episodi, attualmente in onda nel Regno Unito su Channel4, debutteranno sulla piattaforma di streaming nel 2018.

Ecco il trailer:

Il cast comprende Steve Buscemi, Greg Kinnear, Janelle Monae, Juno Temple, Vera Farmiga, Terrence Howard, Anna Paquin, Timothy Spall e Bryan Cranston.

