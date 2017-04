Electric Dreams: Greg Kinnear e Steve Buscemi nella serie ispirata a Philip K. Dick

Steve Buscemi e Greg Kinnear si sono uniti al cast della serie antologica prodotta da Amazon Electric Dreams: The World of Philip K. Dick, ispirata ai racconti di Philip K. Dick. La serie vedrà Bryan Cranston nella duplice veste di interprete e produttore.

Con Steve Buscemi e Greg Kinnear, anche Mireille Enos farà una comparsa nello show. Steve Buscemi sarà protagonista di un episodio scritto da Tony Grisoni e diretto da Marc Munden intitolato Crazy Diamond. Buscemi sarà un uomo come tanti coinvolto in una relazione con una incredibile donna sintetica. Kinnear ed Enos appariranno in un episodio scritto e diretto da Michael Dinner, intitolato Father Thing. I due attori saranno una coppia il cui figlio si rende conto che gli alieni stanno invadendo silenziosamente la Terra.

La produzione di Electric Dreams: The World of Philip K. Dick è attualmente in corso. La serie dovrebbe arrivare sulla piattaforma streaming nel corso del 2018.

