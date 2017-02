Electric Dreams: Amazon ordina una serie sci-fi tratta da Philip K. Dick e prodotta da Bryan Cranston

Cristiano Ogrisi

Quando si parla di fantascienza, ci sono poche figure popolari e autorevoli come Philip K. Dick. Ha scritto numerosi libri e racconti dagli anni '50, molti dei quali sono stati trasformati in materiale da grande schermo. Il racconto "Ma gli androidi sognano pecore elettriche?" è diventato Blade Runner, mentre "Ricordiamo per voi" è stato portato al cinema grazie a Atto di forza. Tra gli altri titoli ispirati all'autore americano Minority Report, I guardiani del destino e A Scanner Darkly - Un oscuro scrutare.

Una generazione dopo Dick, c'è Ronald D. Moore, che è stato produttore e sceneggiatore di Star Trek: The Next Generation, Star Trek - Deep Space Nine, Roswell, Battlestar Galactica e Caprica.

Ora questi due giganti della fantascienza uniranno i loro nomi in un nuovo progetto. Amazon, infatti, ha ordinato Electric Dreams, una serie di dieci episodi ispirati a raccolte antologiche di Dick, prodotta da Moore e Bryan Cranston. Cranston, celeberrimo protagonista di Breaking Bad e Malcolm, ha avuto a che fare con il genere, grazie a Godzilla, Power Rangers e una parte in Total Recall - Atto di Forza. Oltre alla produzione, l'attore interpreterà un personaggio in uno dei dieci episodi previsti:

"Questo è un vero sogno elettrico che diventa realtà. Siamo così emozionati di poter esplorare ed espandere i temi immortali dei lavori del maestro Philip Dick."

