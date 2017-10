Edgar Wright pubblica la lista dei suoi 100 horror preferiti in tempo per Halloween

Dopo James Gunn, anche il supercinefilo Edgar Wright ha deciso di celebrare Halloween pubblicando la lista dei suoi 100 horror preferiti di sempre.

La lista compre classici del genere come Rosemary's baby - Nastro rosso a New York, Non aprite quella porta, Nosferatu il vampiro e naturalmente Halloween - La Notte delle Streghe. Tra le sorprese il misconosciuto Frailty - Nessuno è al sicuro e il killer plant movie Rovine.

"Ecco, per Halloween, una lista in ordine cronologico dei miei horror preferiti. Non è una lista ufficiale e rappresenta solo il mio gusto del momento. Se sentite che manca qualcosa, FATE LA VOSTRA LISTA. Per essere onesto è stato molto difficile ridurre la lista a 100 titoli e molti thriller che amo non sono entrati nella rosa - Seven, The Vanishing - Scomparsa, Manhunter - Frammenti di un omicidio, Il silenzio degli innocenti, così come film di fantascienza e allegorici (il fantastico Spirit Of The Beehive). Comunque in questa lista che contiene i 100 horror più grandi di tutto il mondo c'è molto di cui divertirsi."

