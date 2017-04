Edgar Wright dirigerà l'adattamento di Grasshopper Jungle

New Regency è in trattative per acquisire il nuovo progetto di Edgar Wright, l'adattamento del pluripremiato romanzo del 2014 di Andrew Smith Grasshopper Jungle. Wright dirigerà Grasshopper Jungle, mentre Matt Tolmach si occuperà della produzione insieme a Nira Park. La sceneggiatura è firmata da Scott Rosenberg (Jumanji: Welcome to the Jungle).

Un adolescente dell'Iowa alle prese con la scoperta del sesso, insieme agli amici, diffonde involontariamente un virus modificato che libera nella comunità un esercito di mantidi religiose alte sei metri. Nel caos generato da queste creature, i ragazzi si preoccuperanno delle cose che stanno loro a cuore: mangiare, cacciare e soprattutto... fare sesso.

La storia sarà raccontata dal punto di vista del protagonista, Austin Szerba, che vive a Ealing, Iowa, e lotta con l'attrazione che prova per il suo migliore amico Robbie Brees e per la sua fidanzata Shann Collins.

La nuova regia di Edgar Wright, l'action Baby Driver - Il genio della truffa, arriverà al cinema il 7 settembre.

