Eddie Redmayne: condannata la stalker che l'ha tormentato per cinque anni

Eddie Redmayne ha ottenuto in tribunale una condanna per la sua stalker che l'ha tormentato per oltre cinque anni.

Gaby Stieger, una quarantanovenne di lavoro interprete e madre di tre figli, ha ammesso la propria colpevolezza in tribunale e dovrà mantenersi a distanza di oltre 200 metri dal premio Oscar e dai membri della sua famiglia, oltre a evitare ogni contatto con la star, rischiando di dover trascorrere in prigione quattro mesi.

La donna, nel corso degli anni, ha trascorso molto tempo all'esterno della casa di Redmayne a Southwark, nell'area sud a Londra, ha inviato innumerevoli lettere d'amore all'attore ed era convinta di averlo sposato in una vita precedente, oltre a non resistere ad avere espressioni di rabbia ogni volta che parlava di Hannah Bagshawe, la moglie dell'attore.

Il magistrato Novello Noades ha ricordato: "C'è stata molta pianificazione, si è trasferita dalla Germania a Londra per vivere vicino alla vittima. Ha ottenuto un lavoro nel mondo del cinema e in prossimità della casa della vittima per stargli vicino. Ha detto che era infastidito ma l'ha ignorato".

Redymane ha infatti testimoniato dichiarando: "Cerco sempre di essere aperto e gentile perché il sostegno dei fan è quello che mi ha permesso di avere una carriera. Rimpiango profondamente di aver incontrato Gaby Stieger, ha tormentato me e la mia famiglia, in modo intermittente, per oltre cinque anni, causandoci stress, insicurezza e ci ha sconvolti".

