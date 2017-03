Early Man: un simpatico teaser in attesa del trailer del film della Aardman

Aardman Animations e StudioCanal hanno diffuso un teaser del film Early Man, il nuovo progetto animato diretto dal regista Nick Park (Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro) in arrivo nei cinema britannici il 26 gennaio 2018.

La storia avrà come protagonista un giovane cavernicolo, Dug, che cerca di preparare la sua tribù a entrare in azione pur di salvare il proprio mondo.

Tra i doppiatori ci saranno il premio Oscar Eddie Redmayne che sarà Dug, Tom Hiddleston che si occuperà di dare la voce a Lord Nooth, e Maisie Williams che interpreterà Goona, una giovane dal carattere ribelle che diventa amica di Dug.

Ecco un divertente teaser del trailer in arrivo domani:

Home News Early Man: un simpatico teaser in attesa del...