Early Man: Maisie Williams tra i doppiatori del film

Maisie Williams, Arya nella serie Il trono di spade, sarà una delle doppiatrici del film Early Man, prodotto da Aardman Animations e StudioCanal.

L'attrice darà la voce a Goona, una ribelle indomabile e galante che diventa amica di Dug, l'eroe cavernicolo che verrà doppiato dal premio Oscar EEddie Redmayne, aiutandolo nel suo tentativo di salvare il proprio mondo.

Il regista Nick Park ha dichiarato: "Maisie è un'attrice fantastica e ovviamente sa come interpretare un'eroina. Sono entusiasta di vederla mentre dà vita a Goona, so che sarà l'alleata perfetta per Dug".

La giovane star ha aggiunto: "Sono una grande fan dell'animazione realizzata dall'Aardman e avere l'opportunità di lavorare con Nick Park è un sogno che diventa realtà, avendo inoltre l'opportunità di doppiare un personaggio fantastico come Goona. Non vedo l'ora che il pubblico la conosca".

Early Man arriverà nei cinema il 16 gennaio 2018.

Home News Early Man: Maisie Williams tra i doppiatori del...