Il Trono di Spade: addio a Neil Fingleton, il "gigante" della serie HBO

Valerio Di G.

Ci ha lasciato Neil Fingleton, l'uomo più alto del Regno Unito noto soprattutto per aver interpretato un gigante nella serie HBO Il trono di spade. Fingleton, con i suoi due metri e trentadue centimetri d'altezza, aveva iniziato la sua carriera giocando a Basket in diverse squadre professionistiche prima di diventare attore. Oltre alla partecipazione a Il Trono di Spade lo abbiamo visto apparire brevemente in X-Men: l'inizio e di recente in Doctor Who dove interpretava il Fisher King nell'episodio Before The Flood.

Guarda il video: In memoriam: l'ultimo saluto ai personaggi che ci hanno lasciato nel 2016 (VIDEO)

A comunicare il decesso avvenuto per arresto cardiaco è stato il Daily Mail. Fingleton aveva solo 36 anni.

Leggi anche: Il trono di spade: 5 consigli per recuperare la serie partendo da zero (e sopravvivere!)

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il Trono di Spade: addio a Neil Fingleton, il...