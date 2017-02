Dwayne Johnson: "A chi mi chiede di cantare You're Welcome rispondo 'Pagatemi'!"

Il film Oceania, nominato a due premi Oscar, verrà messo in vendita in formato Digital HD negli Stati Uniti e Dwayne Johnson ha condiviso online un nuovo video del dietro le quinte del lungometraggio animato, in cui incide la canzone You're Welcome.

Il doppiatore di Maui ha inoltre scritto: "Una delle cose più belle di quest esperienza è che tutti, dagli autisti di camion a bambini piccoli, dalle donne adorabili agli uomin in palestra... tutti mi chiedono di cantare You're Welcome, richiesta a cui rispondo 'Puoi assaggiare quanto vuoi la bistecca ma il sugo non è gratis'. Mi guardano confusi e iniziano a ridere nervosamente... Semplicemente li fisso e causo un po' di disagio... poi scoppio a ridere... e inizio a cantare... e loro iniziano a cantare con me... poi mi fermo e dico 'No, sul serio, pagatemi'. Siamo tutti contenti".

Ecco il filmato del dietro le quinte:

