Dustin Lance Black: "Elle Fanning, per favore lavora con me" (VIDEO)

Dustin Lance Black vorrebbe come protagonista del suo nuovo progetto, l'adattamento del romanzo The Statistical Probability of Love at First Sight scritto da Jennifer E. Smith, l'attrice Elle Fanning e ha realizzato un video per invitarla a considerare la possibilità.

Intervistato da The Wrap, il regista ha dichiarato: "Te l'ho appena proposto Elle. E non hai ancora detto di sì, e spero che tu lo faccia. Spero che tu voglia recitare in questo film. Per favore, per favore, dì di sì".

La protagonista della storia è una ragazza di nome Hadley che, dopo aver perso un volo con destinazione Londra, incontra il ragazzo ideale mentre è in attesa di imbarcarsi. I due vengono separati ma il destino li riavvicinerà.

Dustin ha sottolineato che la storia riflette la situazione sociale e politica contemporanea perché la giovane si innamora di qualcuno che proviene da un'altra cultura e un'altra nazione: "Siamo in un momento in cui amare, e farlo con coraggio, è una mossa rischiosa e persino politica. E' qualcosa di potente. E ne abbiamo bisogno".

