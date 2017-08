Dunkirk: Nolan ha perso in acqua una telecamera IMAX durante le riprese del film!

Durante le riprese di Dunkirk il regista Christopher Nolan ha accidentalmente perso nell'acqua una delle preziose telecamera IMAX! Il film mostra moltissime scene spettacolari elogiate da pubblico e critica, in questo il ruolo del formato permesso dalla tecnologia IMAX è stato assolutamente fondamentale.

L'esteso utilizzo delle telecamere ha portato il regista ha sperimentare nuove angolazioni portando questi enormi macchinari in situazioni a dir poco scomode. Sono state infatti addirittura attaccate su aerei in rotta di collisione creando vere e proprie sfide per il direttore della fotografia Hoyte Van Hoytema. Proprio durante uno di questi esperimenti, il team creativo ha perso una telecamera sul fondo dell'oceano!

Intervistato sull'accaduto Hoytema ha dichiarato: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro per mettere in sicurezza le telecamere IMAX sugli aereoplani e avevamo anche tutta una serie di piani per recuperare i macchinari subito dopo l'impatto senza conseguenze. Sfortunatamente un aereo è andato giù immediatamente dopo essersi schiantato trascinando con se la telecamera. Penso sia stata sotto l'acqua per novanta minuti prima di essere recuperata! La pressione dell'acqua ha compromesso ogni cosa, ma il nostro Jonathan Clark è riuscito a recuperare il girato con non poca fatica!"

Nolan è famoso per essere un accanito sostenitore della pellicola, Dunkirk è girato nel formato 70mm IMAX. L'acclamato war movie uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 31 Agosto 2017!

