Dunkirk dal 18 dicembre in homevideo anche in digibook e steelbook: ecco extra e package

Dopo aver riscosso un enorme successo al box office di tutto il mondo incassando circa mezzo miliardo di dollari, Dunkirk di Christopher Nolan arriva in homevideo dal 18 Dicembre in varie eedizione targate Warner Bros. Entertainment Italia: un vero e proprio regalo di Natale per tutti i fan del visionario regista britannico. Dunkirk sarà disponibile nei formati 4k Ultra HD, DVD, Blu-ray e in due edizioni speciali Blu-Ray Digibook e Blu-Ray Steelbook. L'edizione 4k Ultra HD conterrà anche il film in Blu-ray. Inoltre dal 14 dicembre sarà disponibile per l'acquisto in Digitale su tutte le piattaforme digitali: iTunes, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. mentre dal 18 dicembre il film sarà disponibile a noleggio su tutte le piattaforme digitali e su Infinity, Premium Play e SKY Primafila.

Nolan ha diretto Dunkirk tratto da una sua sceneggiatura originale, utilizzando la tecnologia IMAX insieme alla pellicola 65mm. Il film è stato girato in esterni dove gli eventi narrati nel film hanno realmente avuto luogo: Dunkerque, in Francia. "Sono soddisfatto di questa edizione di Dunkirk in 4k UHD con definzione HDR" ha affermato Cristopher Nolan. "Il film è stato girato interamente con la massima definizione dell'IMAX su pellicola 65mm e questo fantastico, nuovo formato con una risoluzione senza precedenti ed un'ottima resa visiva è in grado di massimizzare la visione di Dunkirk a casa".

I contenuti speciali delle tre edizioni Blu-ray, che si annunciano travolgenti, permetteranno allo spettatore di osservare ancor più da vicino il processo creativo che ha portato alla realizzazione di questo film maestoso ispirato ad una storia vera, attraverso un filo conduttore che unisce i tre elementi centrali della storia: Terra, Aria, Acqua. Questo il lungo elenco presente nelle tre edizioni blu-ray:

Creation: Revisiting The Miracle

Creation: Dunkerque

Creation: Expanding the Frame

Creation: The In-Camera Approach

Land: Rebuilding the Mole

Land: The Army On the Beach

Land: Uniform Approach

Air: Taking to the Air

Air: Inside the Cockpit

Sea: Assembling the Naval Fleet

Sea: Launching the Moonstone

Sea: Taking to the Sea

Sea: Sinking the Ships

Sea: The Little Ships

Conclusion: Turning Up the Tension

Conclusion: The Dunkirk Spirit

