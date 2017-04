Dungeons & Dragons, Joe Manganiello: "Ho scritto la sceneggiatura di un potenziale film"

Joe Manganiello è un grande fan di Dungeons & Dragons e ha rivelato, intervistato da MTV, che ha scritto una sceneggiatura ispirata al gioco di ruolo insieme a Carnegie Mellon.

La star ha inoltre incontrato i responsabili di Wizards of the Coast, responsabili del marchio, per parlare della possibilità di trasformare le sue idee: "Abbiamo parlato della direzione che potrebbe prendere il film, l'aspetto che dovrebbe avere e le potenziali caratteristiche". Manganiello e il suo partner, secondo quanto dichiarato, sono attualmente impegnati a parlare con le persone giuste.

Joe, nell'attesa di scoprire se le sue idee verrano realizzate, ha però aggiunto: "Ovviamente ci sono elementi spettacolari. Ci sono draghi che sputano fuoco. Ma quello che lo rendere un grande film di supereroi a sfumature fantasy è l'aspetto umano". L'attore ha paragonato la trama a serie come Il trono di spade o film in stile Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello: "C'è qualcosa in cui tutti possono identificarsi. Quando un film affronta tematiche umane ed emozioni vere le persone lo vorranno vedere. Poi si aggiungono draghi che sputano fuoco e mi conquista totalmente".