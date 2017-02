Dune: Denis Villeneuve sarà il regista del reboot!

La Legendary Pictures ha scelto Denis Villeneuve per dirigere il nuovo adattamento del romanzo Dune, scritto da Frank Herbert nel 1965. Il figlio dell'autore, Brian Herbert, ha confermato la notizia dopo molte indiscrezioni emerse a dicembre, in cui si parlava dell'interessamento del regista di Arrival, e dell'atteso Blade Runner 2049, al progetto.

It's official -- Legendary Pictures has signed the very talented Denis Villeneuve to direct the exciting new DUNE series film project.