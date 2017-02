Dumbo: Will Smith non reciterà nel film live-action diretto da Tim Burton

Il sito Deadline ha rivelato che le trattative tra la Disney e Will Smith si sono interrotte e la star non reciterà quindi nella versione live-action di Dumbo che verrà diretta dal regista Tim Burton

La sceneggiatura del progetto dedicato al simpatico elefantino è stata scritta da Ehren Kruger e la produzione dovrebbe iniziare nei prossimi mesi.

Alla base della rinuncia di Smith al film sembrano esserci delle richieste non accettate dalla produzione per quanto riguarda il suo compenso e il periodo in cui avrebbe dovuto lavorare sul set.

Smith, prossimamente, sarà impegnato nelle riprese di Bad Boys for Life, diretto da Joe Carnahan.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Dumbo: Will Smith non reciterà nel film...