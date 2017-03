Dumbo: Danny DeVito sarà il direttore del circo nel film di Burton

Danny DeVito sembra essere entrato a far parte del cast di Dumbo, la versione live action del classico della Disney che verrà diretta da Tim Burton.

L'attore interpreterà il direttore del circo in cui lavorano la madre del piccolo elefantino e gli altri elefanti al centro degli eventi.

Per ora, invece, non è stata ancora confermata la presenza di Eva Green, potenziale interprete di una trapezista francese.

La sceneggiatura sarà scritta da Ehren Kruger, mentre tra i produttori del lungometraggio Disney ci sarà anche Justin Springer.

Le riprese del progetto dovrebbero iniziare nei prossimi mesi per riportare sul grande schermo la storia dell'adorabile elefantino dalle orecchie grandi che impara a volare.

