Dumbo: confermati Colin Farrell, Danny DeVito e Michael Keaton, svelata la release!

Arriva la conferma ufficiale! Tim Burton ha dato il via alla produzione del remake live action di Dumbo. Dopo una caterva di rumor circolata negli ultimi mesi, tutto il cast annunciato in precedenza è stato confermato. Vedremo dunque in azione Colin Farrell, Danny DeVito e Michael Keaton, che torneranno a essere diretti dall'amico Burton.

Dumbo vedrà Colin Farrell nei panni di Holt Farrier, ex star del circo la cui vita è completamente sconvolta dal ritorno dalla guerra. Per curare le ferite dell'anima, l'uomo si prende cura di un elefantino preso di mira dai bulli per il suo buffo aspetto. DeVito sarà il proprietario del circo, Max Medici, che ingaggia Holt per prendersi cura dell'elefantino. Michael Keaton si calerà nel ruolo del villain V.A. Vandevere, il quale scopre l'abilità di Dumbo di volare e la sfrutta per arricchirsi. Nel cast troveremo, inoltre, Eva Green nei panni della trapezista Colette Marchant e gli esordienti Nico Parker e Finley Hobbins nel ruolo dei figli di Holt. Grazie al D23 abbiamo una prima foto del look dell'elefantino.

I costumi di Dumbo saranno curati dalla costumista Colleen Atwood, che ha già curato i costumi di Alice in Wonderland.

Annunciata anche la release ufficiale di Dumbo, fissata per il 29 marzo 2019.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Dumbo: confermati Colin Farrell, Danny DeVito e...