Dumbo: anche Tom Hanks nel reboot live action?

Nuovi aggiornamenti sul preannunciato reboot live action di Dumbo. Il cartoon Disney potrebbe presto avere una versione in carne e ossa diretta da Tim Burton con Will Smith nel ruolo di protagonista. Adesso entra in gioco un altro nome di peso.

A quanto pare Disney avrebbe fatto un offerta a Tom Hanks proponendogli il ruolo di villain. Per adesso non sappiamo di che tipo di personaggio si tratti né se Tom Hanks accetterà visto che i suoi numerosi impegni lavorativi gli potrebbero precludere questo progetto.

Dumbo, uscito nel 1941, è il quarto lungometraggio animato di Disney e racconta la storia di un elefantino del circo che, deriso per le sue grandi orecchie, scopre di poterle usare per volare. Il nuovo film, che verrà realizzato grazie all'uso della CGI mista al live action, sarà scritto da Ehren Kruger.

A breve vedremo Tom Hanks a fianco di Emma Watson nel thiller The Circle.

