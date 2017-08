Dumbo: Alan Arkin farà parte del cast del film diretto da Tim Burton

Alan Arkin è entrato nel cast del film live-action ispirato al classico d'animazione Dumbo, che verrà diretto dal regista Tim Burton.

Fanno già parte del cast Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito, Nico Parker e Finley Hobbins.

La sceneggiatura sarà scritta da Ehren Kruger mentre tra i produttori ci saranno Justin Springer e Nigel Gostelow.

Il film avrà protagonista Holt Farrier (Farrell), ex star del circo la cui vita viene sconvolta quando ritorna dalla guerra.

Il proprietario del circo Max Medici (DeVito) gli affida il compito di occuparsi di un cucciolo di elefante le cui orecchie, incredibilmente grandi, lo rendono lo zimbello del circo. Quando i figli di Holt (Parker e Hobbins) scoprono che Dumbo è in grado di volare, l'imprenditore V.A. Vandevere (Keaton) e una trapezista, Colette Marchant (Green), decidono di trasformare il piccolo in una star.

Arkin avrà la parte di J Griffin Remington, un magnate di Wall Street.

Il lungometraggio arriverà nei cinema americani il 29 marzo 2019.

Home News Dumbo: Alan Arkin farà parte del cast del film...