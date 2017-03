DuckTales: Disney XD diffonde un nuovo video della serie animata

Il reboot della serie animata Ducktales debutterà su Disney XD in estate e ora l'emittente statunitense ha diffuso un nuovo video che mostra alcune sequenze inedite dello show, già rinnovato per una seconda stagione, in cui David Tennant interpreterà Zio Paperone. Qui, Quo e Qua - avranno invece le voci di Danny Pudi, Ben Schwartz e Bobby Moynihan.

Completano il cast di doppiatori del progetto Beck Bennett, Toks Olagundoye e Kate Micucci.

Ecco il nuovo video:

La serie originale ispirata alle creazioni di Carl Barks è stata composta da 100 episodi, realizzati dal 1987 al 1990, anno in cui è stato distribuito nelle sale Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta.

