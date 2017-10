Drew Goddard scriverà e produrrà il fantasy Nevermoor

Lo sceneggiatore Drew Goddard ha un nuovo progetto tra le mani: si tratta dell'adattamento di Nevermoor: The Trials of Morrigan Crow, fantasy di Jessica Townsend in uscita ad Halloween che diventerà un film prodotto da Twentieth Century Fox.

Ecco la trama del libro: "Morrigan Crow è maledetta. Essendo nata a Eventide, giorno sfortunato per ogni bambino, le viene data la colpa di tutte le sciagure locali, da tempeste a infarti, ma la cosa peggiore è che Morrigan è destinata a morire a mezzanotte del suo undicesimo compleanno. Ma all'improvviso uno strano figuro di nome Jupiter North appare in città. L'uomo potrebbe salvarla conducendola con sé nella magica e misteriosa città di Nevermoor. Morrigan scopre che Jupiter l'ha scelta per ottenere un posto nella più prestigiosa organizzazione della città: la Wundrous Society. Per entrarne a far parte, la bambina dovrà superare una serie di difficili prove sconfiggendo centinaia di bambini, ognuno dotato di uno straordinario talento che Morrigan crede di non possedere."

Drew Goddard, autore di Cloverfield as well e di numerosi episodi di Lost, ha fatto il suo debutto dietro la macchina da presa dirigendo l'horror Quella casa nel bosco e ha ottenuto una nomination all'Oscar per la sceneggiatura di Sopravvissuto - The Martian. E' tra gli autori della serie Netflix Daredevil e attualmente è impegnato nella scrittura dello spinoff della saga degli X-Men X-Force.

