Dragon Ball Super cita il film The Avengers in uno dei suoi nuovi episodi

All'interno di un episodio della serie animata Dragon Ball Super, arrivata a quota cento puntate, sembra esserci stato un riferimento al primo film dedicato agli Avengers. Sullo schermo si è assistito infatti a un duro confronto tra Kale, una guerriera del sesto universo, e Goku.

Dopo che la ragazza si è trasformata in Super Saiyan perde il controllo, a causa del confronto tra la sua amica Caulifla e Goku, e attacca per vendicarsi il protagonista, afferrandolo e sbattendolo per terra ripetutamente.

Il passaggio ricorda per molti dettagli il momento in cui Hulk combatte contro Loki nella Stark Tower.

