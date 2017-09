Dracul: Andres Muschietti alla regia del prequel di Dracula?

La Paramount ha acquisito i diritti di Dracul, il prequel autorizzato del romanzo di Bram Stoker, e ha puntato Andres Muschietti per dirigere il film. Il regista di It, grazie al buzz creato dall'adattamento del romanzo di Stephen King, è legato a diversi progetti, non tutti confermati: una serie live-action tratta dall'anime Robotech, Justice League Dark della Warner Bros, il pilot di Locke & Key - nuova serie tv di Hulu - oltre a It parte 2 e il remake di Pet Sematary.

Scritto da Dacre Stoker e J.D. Barker, il romanzo è ambientato nel 1868, quando un giovane Bram Stoker incontra la creatura demoniaca e la rinchiude in una torre, usando i loro incontri per scrivere un libro unico nel suo genere.

Nel frattempo in Inghilterra, Steven Moffat e Mark Gatiss si occuperanno dell'adattamento per il piccolo schermo di Dracula. Il progetto sarà prodotto da Sue Vertue della Hartswood Films, riunendo così il team che ha portato al successo Sherlock. La nuova serie è ancora nelle prime fasi dello sviluppo e non è ancora stato annunciato alcun membro del cast o l'ambientazione geografica e temporale.

