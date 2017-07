Dottor Destino: Noah Hawley sta preparando un film sul villain dei Fantastici Quattro per Fox

Nel corso del panel del San Diego Comic-Con dedicato a Legion, Noah Hawley ha lanciato la bomba annunciando: "Dal momento che sono al Comic-Con volevo farvi sapere del film che sto sviluppando per Fox. La prima parola è 'Doctor.' E la seconda è 'Doom.'"

Per il momento sul progetto non sappiamo altro, ma una pellicola standalone sul villain dei Fantastici Quattro è una novità per Fox. Hollywood Reporter rivela che Noah Hawley starebbe sviluppando il film con l'intenzione di dirigerlo personalmente, debuttando così alla regia cinematografica. Finora le uniche esperienze dietro la cinepresa vissute dallo sceneggiatore riguardano la regia di un episodio di Legion e due episodi di Fargo.

Creato da Stan Lee e Jack Kirby, il Dottor Destino è apparso per la prima volta in The Fantastic Four #5 nel 1962. Victor Von Doom è il tirannico dittatore di Latveria ed è il frequente nemico dei Fantastici Quattro. Il suo volto è stato deturpato in un esperimento e lui dà la colpa di ciò a Reed Richards. L'incidente lo ha costretto a indossare una maschera di metallo per nascondere le cicatrici. L'intelletto di Doom è pari a quello di Reed Richards, ma il villain possiede anche competenze magiche e ha aumentato la forza e resistenza grazie alla sua armatura. In più Doom utilizza i Doombots, robot che hanno le sue sembianze e che lui è in grado di controllare.

In precedenza Doctor Doom è stato interpretato al cinema da Julian McMahon ne I fantastici quattro (2005) e nel suo sequel (2007). Toby Kebbell ha assunto il ruolo nell'infausto reboot del 2015 e Joseph Culp aveva interpretato il personaggio per la versione prodotta da Roger Corman negli anni '80.

