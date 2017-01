Dopo l'amore: la nostra videorecensione del film

Cristiano Ogrisi

Dopo aver condiviso con voi la nostra recensione di Dopo l'amore, il nuovo film di Joachim LaFosse, Presentato in anteprima alla 34a edizione del Torino Film Festival, oggi ve ne parliamo nella nostra videorecensione a cura di Alessia Starace!

Dopo l'amore: quando il matrimonio diventa un inferno

Dopo l'amore racconta la storia di Marie (Bérénice Bejo) e Boris (Cédric Kahn) che, dopo quindici anni di matrimonio, vivono le asprezze e i paradossi di una vita da "separati in casa" per amore delle figlie e per problemi economici.

Vincitore del Premio Fred Film Radio a Torino, il regista belga di Proprietà privata torna al cinema, un anno dopo Les Chevaliers Blancs, con un mélo dei nostri giorni sull'autopsia di un amore.

