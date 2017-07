Il trono di spade: dopo il cameo, Ed Sheeran cancella il suo account Twitter

Il cantautore britannico Ed Sheeran ha cancellato il suo account Twitter. La mossa arriva dopo la sua comparsa nella premiere de Il trono di spade, accolta in maniera contrastante.

Sheeran non ha spiegato le ragioni della cancellazione, anche se il suo odio-amore nei confronti di Twitter è cosa già nota, ma in contemporanea ha postato immagini di una vacanza in Perù insieme alla fidanzata Cherry Seaborn su Instagram.

Ed, 26 anni, in precedenza aveva spiegato la sua intenzione di cancellarsi da Twitter perché esistono un sacco di modi in cui le persone possono rovinare la tua giornata.

"Ho deciso di cancellarmi da Twitter del tutto. Non ce la faccio a leggere. Lo apro e vedo che le persone non fanno altro che scrivere cose cattive. Twitter è la piattaforma per questo. Un commento ti rovina la giornata. Questo è il motivo per cui non ne voglio far parte".

