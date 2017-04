Doctor Who: una spettacolare street art in 3D per celebrare il ritorno della serie

L'artista Joe Hill ha creato una spettacolare opera in 3D per celebrare il debutto sugli schermi della BBC della decima stagione della serie Doctor Who.

Lo showrunner Steven Moffat e i protagonisti Peter Capaldi e Pearl Mackie, durante la presentazione ai fan, hanno poi posato per delle incredibili foto interagendo con il risultato di dieci giorni di lavoro.

Gli elementi inseriti sono ispirati alle puntate inedite e mostrano alcuni dei nemici del Dottore che appariranno nelle nuove avventure nello spazio e nel tempo, le ultime prima della rigenerazione che avverrà nello speciale di Natale e segnerà l'addio alla serie di Capaldi e Moffat.

Ecco alcune foto e un video che mostra alcune fasi della realizzazione:

There's a rift in time and space on London's Southbank...

Steven Moffat and 3D artist Joe Hill explain all!#TimeForHeroes#DoctorWho pic.twitter.com/XTkhgPg7wg — Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) April 12, 2017

Dark clouds over London's Southbank... signs of an Oncoming Storm? The TARDIS has landed! Here all day!#TimeForHeroes #DoctorWho pic.twitter.com/gjMVAnVyB4 — Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) April 12, 2017

This mind-blowing 'Doctor Who' street art is full of hidden Easter eggs https://t.co/1FuI8YCTOd pic.twitter.com/rJs6UHkVSg — Mashable (@mashable) April 13, 2017

