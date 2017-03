Doctor Who: un nuovo trailer della decima stagione

La BBC ha diffuso un nuovo trailer della decima stagione della serie Doctor Who, in arrivo sul piccolo schermo il 15 aprile.

Negli episodi inediti Peter Capaldi avrà nuovamente il ruolo del Dottore, parte a cui dirà addio in occasione dello speciale di Natale, e accanto a lui ci sarà Pearl Mackie nel ruolo della companion Bill Potts.

Faranno parte del cast anche Matt Lucas, interprete di Nardole, e Michelle Gomez che riprenderà la parte di Missy.

Il video mostra qualche anticipazione delle nuove avventure del Signore del Tempo e dei nemici che dovranno affrontare i protagonisti:

