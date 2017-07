Doctor Who: tra sessismo e ironia, le reazioni al casting di Jodie Whittaker!

Proprio ieri è arrivato l'annuncio ufficiale del nuovo tredicesimo Signore del Tempo, interpretato da Jodie Whittaker (Broadchurch), e la notizia è subito diventata virale, tanto da creare reazioni dal contento all'offeso e sconvolto. Il problema, stando a quanto si legge su molti profili Twitter, non è la capacità interpretativa dell'attrice inglese, ma il fatto che sia una donna.

Today in grown men crying over alien casting: pic.twitter.com/gqltGVLxOo — Martin F. Robbins (@mjrobbins) 16 luglio 2017

In risposta ai commenti misogini arrivati sul web, gli utenti Twitter si sono scatenati:

"I misogini di tutto il mondo smettono di vedere una serie perché hanno scritturato una donna per interpretare l'alieno" e non resta che un bagno rinfrescante nelle loro lacrime.

BREAKING NEWS: misogynists around the world abandon fictional show because they hired a woman to play the lead alien #DoctorWho — rose 11 (@Iovingkook) 16 luglio 2017

Me right now over the news about the new #DoctorWho pic.twitter.com/es1fZVSbi5 — BlackGirlNerds @SDCC (@BlackGirlNerds) 16 luglio 2017

Alcuni genitori hanno condiviso la gioia condivisa con le loro figlie per la notizia in qualche modo rivoluzionaria:

I'm a father of 5 young women & grandfather of 3 girls.

With #DoctorWho13 girls will have great heroes to aspire to be; not just companions. — John Clarke (@JohnClarke1960) 16 luglio 2017

C'è anche chi si è preso direttamente gioco dei detrattori:

Oh great a female Doctor Who. What next? Female real doctors? Female pilots? Female scientists? Female sisters and mothers? Female WOMEN?! — m@®|{ µø₽₽û§ (@markhoppus) 16 luglio 2017

Me seeing men say that if #DoctorWho can be portrayed by a woman, #WonderWoman should be played by a man now. pic.twitter.com/GocEekee6v — Ryan McGee (@TVMcGee) 16 luglio 2017

Il cambio di sesso per il personaggio era stato fatto intendere da diversi indizi durante l'ultima stagione, ma del resto già lo storico nemico del Dottore, il Master, era stato trasformato in una variante femminile dal nome di Missy che, grazie alla straordinaria interpretazione di Michelle Gomez, ha saputo conquistare i cuori dei fan. Il dodicesimo Dottore interpretato da Capaldi finirà la sua corsa nello speciale di Natale di quest'anno e con lui lascerà anche Steven Moffat, showrunner delle ultime sei stagioni nonchè storico scrittore della serie e co-creatore insieme a Mark Gatiss di Sherlock. Al suo posto arriverà Chris Chibnall, noto per la serie BBC Broadchurch in cui recitava anche la Whittaker! L'attrice si è fatta conoscere anche in film e serie tv come Attack the Block - Invasione aliena, One Day e Black Mirror!

