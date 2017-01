Doctor Who: Peter Capaldi annuncia il suo addio alla serie

La pagina Facebook ufficiale della serie Doctor Who ha annunciato che la decima stagione sarà l'ultima con protagonista l'attore Peter Capaldi.

L'attore ha dichiarato: "Sono ancora Doctor Who! Faremo cose epiche! Non ho ancora finito! Abbiamo fino a Natale, ragazzi!".

In un'intervista radiofonica Capaldi ha spiegato: "Uno dei privilegi più grandi nell'interpretare Doctor Who è vedere il meglio del mondo. Dalla troupe e il nostro brillante team creativo che lavora per la migliore emittente del pianeta agli spettatori e ai fan la cui creatività senza fine, generosità e accoglienza ci indicano che il futuro sarà ancora più luminoso. Non potrei ringraziarli mai abbastanza. E' stato cosmico!".

La decima stagione della serie cult britannica sarà inoltre l'ultima con showrunner Steven Moffat, prima del passaggio di consegne a Chris Chibnall, e verrà introdotta la nuova companion interpretata da Pearl Mackie.

