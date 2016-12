Doctor Who: online il teaser della decima stagione

Cristiano Ogrisi

L'emittente BBC ha rilasciato il primo teaser trailer della decima stagione di Doctor Who. La serie, nata nel 1963, ha come protagonista un Time Lord, ovvero un Signore del Tempo che si fa chiamare Il Dottore. Il Dottore viaggia attraverso l'universo grazie al TARDIS, una macchina dall'aspetto di una cabina blu della polizia inglese, capace di districarsi nello spazio e nel tempo. Il Dottore è sempre accompagnato dai famosi companion terrestri, insieme ai quali affronta il male e il nemico.

Ancora nessuna data d'uscita per la decima attesa stagione. Nei panni del protagonista di nuovo Peter Crepaldi, che è in trattative anche per l'undicesima stagione. Novità della stagione invece Bill, la nuova compagna del Dottore, interpretata da Pearl Mackie, dopo l'uscita di scena di Jenna Coleman nella nona stagione.

