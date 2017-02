Doctor Who: nel cast dei nuovi episodi anche Michelle Gomez

I nuovi episodi di Doctor Who andranno in onda a partire dal 15 aprile sugli schermi della BBC.

Tra gli interpreti delle puntate inedite ci sarà anche Michelle Gomez, interprete di Missy, che ritornerà quindi in scena dopo essere apparsa brevemente anche nella nona stagione dello show.

Il protagonista del decimo ciclo di episodi sarà Peter Capaldi che dirà però il suo addio alla serie in occasione dello speciale di Natale.

Doctor Who il prossimo anno affronterà invece degli importanti cambiamenti grazie a un nuovo Dottore e l'arrivo del nuovo showrunner Chris Chibnall, che assumerà il ruolo avuto in precedenza da Steven Moffat.

