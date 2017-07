Doctor Who, Moffat difende la nuova protagonista: "I giornalisti dovrebbero tacere!"

Steven Moffat non ha esitato a usare parole dure contro le critiche rivolte alla scelta di Jodie Whittaker per il ruolo del Dottore nella prossima stagione di Doctor Who.

Durante il panel che si è svolto al Comic-Con di San Diego, lo showrunner ha dichiarato: "Ci sono stati così tanti articoli sulla stampa riguardanti le critiche tra il fandom di Doctor Who contro la scelta di un Dottore donna. Non c'è stato affatto un rifiuto dell'idea". Moffat ha proseguito: "La storia del momento è che il fandom di Doctor Who, che è stato molto conservatore, ha completamente accettato quel cambiamento, l'ottanta per cento di approvazione sui social media, e non controllo in modo ossessivo queste cose. E tuttavia così tante persone hanno voluto fingere che sia un problema. Non lo è".

Steven, che dopo l'episodio speciale di Natale lascerà il ruolo di showrunner a Chris Chibnall, ha proseguito: "I fan sono più entusiasti del fatto che ci sarà un'attrice brillante a interpretare la parte rispetto al fatto che sia una donna. E' stata una scelta incredibilmente progressiva e illuminata ed è quello che è realmente accaduto. Vorrei che ogni singolo giornalista che sta scrivendo delle notizie alternative si tappasse la bocca".

Moffat says there has been no backlash for Jodie Whittaker. She has an 80% approval. #DOCTORWHO #sdcc pic.twitter.com/TmctkAZ3UP — Nerd Reactor @ SDCC (@NerdReactor) July 23, 2017

Peter Capaldi, interprete del Dodicesimo Dottore, ha sostenuto profondamente la scelta di Jodie Whittaker dicendo: "Penso che sarà fantastica. Le ho parlato pochi giorni fa ed è così piena di entusiasmo e passione per lo show. Ama davvero la serie ed è un'attrice brillante. Sarà elettrizzante sapere che il ruolo è nelle mani di qualcuno che ci tiene così tanto. E farà un lavoro davvero entusiasmante. E' una scelta grandiosa per quello che mi riguarda".

