Doctor Who: Michaela Coel sarà la prima Signora del Tempo?

Ogni volta che il protagonista di Doctor Who annuncia il suo futuro abbandono della serie, le voci su chi sarà il prossimo Signore del Tempo si rincorrono per mesi. Dopo Tilda Swinton, le ultime indiscrezioni parlavano di Kris Marshall come rimpiazzo di Peter Capaldi, ma la situazione sembra nuovamente cambiata. Secondo il portale Nerdist, una fonte vicina alla produzione ha dichiarato che Michaela Coel sarà il nuovo Dottore, e sarebbe la prima donna e la prima attrice afroamericana a interpretare il ruolo storico. La BBC, però, continua ad affermare che non sono state ancora fatte scelte di casting ufficiali per l'undicesima stagione.

L'attrice inglese è apparsa in un episodio di Black Mirror ma è nota per essere creatrice e protagonista della serie tv Chewing Gum . L'attesa decima stagione di Doctor Who è iniziata il 14 Aprile sulla BBC e oltre a segnare l'addio di Capaldi vede anche l'aggiunta di una nuova companion chiamata Bill (interpretata da Pearl Mackie) e segna la conclusione del lungo ciclo di Steven Moffat come show-runner.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Doctor Who: Michaela Coel sarà la prima Signora...