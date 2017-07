Doctor Who: Jodie Whittaker è il primo Dottore donna!

Dopo tanta attesa finalmente è stato rivelato il nuovo volto del Dottore, iconico personaggio protagonista della serie britannica Doctor Who. Il Time Lord di Gallifrey è arrivato alla sua tredicesima incarnazione (senza considerare qualche piccolo paradosso) e per la prima volta nella storia si tratta di una donna.

L'annuncio è stato ufficializzato oggi dopo la finale maschile di Wimbledon! A Dicembre, infatti, vedremo il Dottore di Peter Capaldi rigenerarsi in Jodie Whittaker!

Il cambio di sesso per il personaggio era stato fatto intendere da diversi indizi durante l'ultima stagione, ma del resto già lo storico nemico del Dottore, il Master, era stato trasformato in una variante femminile dal nome di Missy che, grazie alla straordinaria interpretazione di Michelle Gomez, ha saputo conquistare i cuori dei fan! Il dodicesimo Dottore interpretato da Capaldi finirà la sua corsa nello speciale di Natale di quest'anno e con lui lascerà anche Steven Moffat, showrunner delle ultime sei stagioni nonchè storico scrittore della serie e co-creatore insieme a Mark Gatiss di Sherlock.

Al suo posto arriverà Chris Chibnall , noto per la serie BBC Broadchurch in cui recitava anche la! L'attrice si è fatta conoscere anche in film e serie tv come Attack the Block - Invasione aliena

Jodie Whittaker sarà dunque la protagonista delle prossime stagioni, un nuovo momento storico per Doctor Who...fissato nel tempo! Siamo molto incuriositi dalla scelta e non vediamo l'ora di assistere alla rigenerazione del tredicesimo Dottore per poi scoprire la nuova personalità di questo straordinario personaggio che ci accompagnerà in nuove avventure nello spazio e nel tempo!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Doctor Who: Jodie Whittaker è il primo Dottore...