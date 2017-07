Doctor Who: il trailer dello speciale di Natale con Peter Capaldi e David Bradley

L'addio definitivo di Peter Capaldi e Steven Moffat da Doctor Who avverrà con la puntata speciale di Natale.

Al Comic-Con di San Diego è stato rivelato che la puntata si intitolerà Twice Upon a Time ed è stato diffuso il trailer ufficiale.

Nel video si vedono il primo (David Bradley) e il dodicesimo Dottore affrontare un serio problemaa con la linea temporale, oltre a confermare il ritorno di Pearl Mackie e la presenza di Mark Gatiss nel cast.

Ecco inoltre un video tributo della BBC dedicato a Capaldi:

